Homem sob efeito de bebida alcoólica causa acidente no centro de Epitaciolândia

Por Almir Andrade

Na manhã desta segunda feira, dia 29/08/22 a Polícia Militar foi acionada para principal avenida de Epitaciolândia onde tinha acontecido um acidente. No local é de costume haver aglomeração de pessoas embriagadas, e uma dessas pessoas atravessou a avenida no momento que um carro passava não dando tempo da condutora desviar. O homem que estava sob efeito de bebida alcoólica recebeu atendimento no local do acidente pela equipe do Corpo de Bombeiros e da SAMU do Hospital Regional, na hora do atendimento o mesmo estava discutindo com os profissionais que estavam lhe atendendo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp