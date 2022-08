Casas são destruídas por vendaval na zona rural de Epitaciolândia neste domingo

Por Almir Andrade

Na tarde deste Domingo 28/08/22, a fronteira é surpreendida por um forte vendaval que destelhou casas de alguns moradores do Ramal do Santana, ventos fortes com granizo destruiu imóveis molhando assim os pertences das pessoas, além dos danos nas residencias, arvores de grande porte como: cajueiro, laranjeira e outras, foram arrancadas pela força do vento.

Uma dessas pessoas que teve sua casa destruída, foi o Secretario Municipal de Meio ambiente Jonas Cavalcante que estava em uma missão da sua igreja na zona rural de Brasileia, e chegando na sua casa se deparou com sua residencia no chão.

Nessa época do ano é frequente os vendavais principalmente na zona rural, deixando os moradores preocupados, pois o mês mais perigoso é Setembro onde se registra grandes temporais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp