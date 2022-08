Almir Andrade

A pequena Ana Clécia de apenas 6 anos de idade, admirada da Policia Militar, após passar por um tratamento fora do estado recebeu em sua casa a visita da policia militar no dia do seu aniversário. A Policia Militar tem trabalho em projetos sociais voltados às crianças e adolescentes com o intuito de incentiva-las a buscar os seus objetivos.

