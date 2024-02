Prefeito Jerry anuncia reajuste salarial de quase 5% para servidores efetivos

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete a diretoria do Sindicato dos Sevidores Públicos Municipais. Também participaram da reunião o Controlador Interno, Edmilson Júnior, a Secretária de Administração, Pâmela Farias, a Secretária de Educação, Vanderléia Araújo e a Secretária de Finanças, Edilza Fortunato.

Durante a conversa, o chefe do executivo municipal anunciou o reajuste salarial de 4,62% para a categoria, que será pago retroativo ao mês de janeiro.

“Essa gestão tem demonstrado compromisso com os servidores efetivos da administração municipal. Desde que o prefeito Jerry assumiu, já tivemos três reajustes, chegando a quase 25% de aumento salarial”, afirmou Neudo Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais.

O prefeito Jerry lembrou que quando assumiu a gestão do município, os servidores efetivos da municipalidade estavam há mais de uma década sem reajuste salarial.

“Nós tivemos a coragem de discutir na mesa os desafios para melhorar as condições de trabalho e os salários dos servidores. Sempre tratamos a categoria com muito respeito e valorização. Hoje temos um sindicato atuante e que preza pelo diálogo. Assim, em apenas três anos de gestão já concedemos mais aumento salarial do que as duas últimas gestões que, aliás, não aumentaram um centavo nos salários dos servidores”, pontuou o prefeito.

