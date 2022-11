Joelso Pontes e Dr Edson assumem comando do PROGRESSISTAS em Brasiléia

por Chiquinho Chaves

O ex vereador Joelso Pontes assumiu oficialmente no final do mês de outubro de 2022, a presidência do PROGRESSISTAS em Brasiléia, partido que no estado do Acre tem como referências maiores o governador Gladson Cameli e a vice governadora Mailza Gomes.

Em sua página no Facebook, Joelso compartilhou momento em que fazia visita ao amigo Vagner galli, ex presidente da sigla em Brasiléia. “Início da noite dessa segunda-feira, 21, estive na Casa do ex vereador Vagner Galli. Vagner presidiu o partido Progressistas por mais de uma década, sempre com dedicação e afinco … trabalhou na assessoria do nosso Governador Gladson Cameli desde a época que o mesmo era Deputado Federal, não poderia deixar de reconhecer, independente das divergências no campo da política que tivemos”, pontuou o novo presidente.

De oratória firme e rica em conhecimentos, Joelso é um dos políticos mais preparados e habilidosos de Brasiléia, tem entrada em todas as camadas da sociedade e navega com desenvoltura no meio político local, conversando sem dificuldades com lideranças da fronteira.

Joelso teve papel fundamental na reversão da imagem negativa que tinha o governador Gladson Cameli na regional do Alto Acre perante o eleitorado, onde as ações de governo eram relagadas a muitas críticas e ausência de respostas nas mais variadas áreas.

Ao assumir a representação da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (SEGOV), no Alto Acre em meados de 2021, Joelso passou a dar dinâmica aos trabalhos do governo, aproximando e dando visibilidade ao executivo estadual.

Coube a Pontes também, a condução da campanha vitoriosa de reeleição de Gladson Cameli no municipio de Brasiléia, onde um leque gigantesco de aliados foi se juntando e facilitando a vitória do atual governador. Joelso também ajudou na construção de candidaturas proporcionais locais como Dr. Edson Braga para deputado federal e Arlete Amaral para deputada estadual como forma de qualificar mais ainda a chapa PROGRESSISTA.

O Partido PROGRESSISTAS, vivia uma instabilidade em Brasiléia, após a saída de Vagner Galli, a sigla passou pelas mãos do ex vereador Charbel Reis, que entregou a presidência para ser candidato por outra agremiação em 2020, assumindo a militante Francisca Oliveira.

Joelso reconhece a importância que cada colega teve na condução do partido, principalmente na questão de montagem de chapas, uma missão que estará sob seu comando em 2024, e do suplente de deputado federal Dr. Edson Braga que foi homologado como vice presidente.

Para o ex vereador, sua tarefa é fazer o partido do governador mais forte na fronteira. “O sentimento é acima de tudo um novo desafio, mas acreditamos que juntos iremos trabalhar para o fortalecimento do Progressistas”, finaliza Joelso.

