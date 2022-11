Polícia Civil leva cidadania ao Belo Jardim e a Vila Campinas com emissão de Carteira de Identidade

Ascom/Polícia Civil do Acre

Seguindo o cronograma de atendimentos itinerantes com emissão de Carteira Nacional de Identidade (CIN) a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) realizou emissão do documento aos estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Belo Jardim, localizada no bairro Belo Jardim e a moradores da Vila Campinas, localizada no Municipio de Placido de Castro.

Os moradores de Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, estão sendo atendidos em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE).

Os atendimentos tiveram início na manhã deste sábado, 26, e de acordo com o diretor do IIRHM, Júnior Cesar da Silva, mais de 200 duzentas pessoas foram atendidas.

Para a diretora da Escola, Maria Graciane do Nascimento Barros, o atendimento ocorre de forma inovadora.

“Fui professora desta escola, coordenadora e hoje estou na gestão há 3 anos. Ainda não tinha acontecido uma ação como esta para tirar documentação dos alunos. É um evento importante para a comunidade da escola Belo Jardim efetivar a emissão de documentos aos alunos de forma prática, dentro da escola e nós ficamos felizes por isso”, declarou a diretora.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, falou do cronograma de atendimentos.

“Realizamos um planejamento e dentro desse planejamento está inserido o atendimento para emissão do documento que é essencial para que o cidadão tenha acesso a programas de governo nas áreas de saúde e educação que é uma forma de levar cidadania a quem mais precisa “, finalizou Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

O Acre é o primeiro Estado da Federação a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e o único a atender todos os município do estado.

