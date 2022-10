Jovem sofre tentativa de homicídio em Xapuri e tem que ser transferido para Brasiléia por falta de médico

Por Alexandre Lima

Um jovem de 21 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, por volta das 2h00, quando trafegava por uma rua no centro da cidade de Xapuri, após sair de um bar.

O motivo da tentativa ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais daquela comarca. Mateus Martins da Costa, foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital Epaminondas Jácome, com um ferimento nas proximidades dos rins.

Infelizmente, Mateus teve que ser transferido as pressas para o hospital regional do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, distante cerca de 80km, na fronteira com a Bolívia, devido o seu estado de saúde ser considerado delicado na companhia de um enfermeiro.

Foi informado que o hospital de Xapuri não teria médicos para lhe atender, devidos os dois que deveriam estar de plantão, estão de licença médica, deixando a unidade sem profissionais.

Após ser atendido em Brasiléia, Mateus ficou em observação à espera da decisão se seria transferido para a capital, Rio Branco, em uma unidade do SAMU, ou se seria disponibilizado o helicóptero.

