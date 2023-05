Cerca de 50 pessoas se filiam ao PP em evento em Epitaciolândia

O PP realizou neste sábado um ato de filiação no município de Epitaciolandia. Cerca de 50 pessoas se filiaram ao partido do governador Gladson Cameli, dentre elas o vice prefeito de Epitaciolandia professor Antônio Soares que poderá ser candidato a prefeito do município.

Para o presidente do partido em Epitaciolandia José Meneses cruz, é um.momento especial para o partido onde está crescendo.

Veio de Rio Branco representando o governador, Lívio Veras secretário estadual da executiva. Ainda participaram do evento o ex-prefeito Tiao Flores, ex-prefeito Luiz Hassem, ex-prefeito José Ronaldo, presidente da Câmara de Epitaciolandia Diojenes Guimarães, Joelso pontes representante do governo na região, Joaquim Lira do governo e outras pessoas ligadas ao partido.

