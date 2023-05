Justiça condena pai e filho após dois anos por tráfico de drogas em Brasiléia

Por Alexandre Lima

José Elias que esperava decisão em liberdade, foi condenado juntamente com o filho pela justiça do Acre.

Durante a tarde desta terça-feira, dia 9, uma operação da Polícia Civil foi realizada na cidade de Brasiléia, para cumprir um mandado de prisão emitido pela Comarca em desfavor do comerciante José Elias do Nascimento, de 62 anos, juntamente com seu filho, Claiton Araújo Nascimento, de 34 anos.

O processo número 0000410-16.2021.8.01.0003, assinado pelo juiz de direito, Doutor Clovis de Souza Lodi, condena o pai e o filho a cumprirem em regime fechado no presídio Francisco de Oliveira Conde – FOC, a sentença de 9 anos, 8 meses e 20 dias, pelo crime de tráfico de drogas.

A divulgação da sentença, foi o resultado de uma operação ocorrida em junho de 2021, quando agentes da Polícia Civil, executaram buscas no comércio e residência, sendo localizado drogas escondidas em vários lugares, caracterizando o comércio ilegal de entorpecentes. No quarto do filho, foram encontradas cartelas de drogas sintéticas, totalizando cerca de 700 doses.

Drogas e armas aprendidos no dia da operação realizada pela Polícia civil.

A ação policial chamada de ‘Operação NarcoBrasil’, resultou em apreensão uma grande quantidade de cloridrato de cocaína pronta para o comercio, como também, pasta base de cocaína (crack), um ‘tijolo’ de cocaína, material para embalagem e cerca de oito mil reais que foram apreendidos.

O pai e o filho aguardavam a decisão da justiça em liberdade, sendo que Claiton ainda não foi localizado, sendo então, considerado foragido da justiça enquanto não se entregar na delegacia, ou ser localizado para que seja conduzido ao presídio para cumprimento da sentença.

O delegado Ricardo Castro falou sobre o caso.

