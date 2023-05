Deputado Manoel Moraes viabiliza regularização fundiária em Xapuri

FONTE: oaltoacre.com

Na tarde da última terça-feira (09/05) os moradores dos Polos Agroflorestais de Xapuri receberam grande notícia do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE). Em reunião realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Presidente do Instituto, Gabriela Câmara, anunciou a entrega de títulos definitivos das áreas que correspondem aos Polos Agroflorestais Xapuri I e Xapuri II, Seringal Aquidaban, Seringal Fontenele de Castro e Seringal Santo Antônio.

Autor do requerimento e da articulação política que tornaram possível a regularização, o Deputado Manoel Moraes comemorou o que considera ser uma mudança de patamar na vida dos moradores dos Polos: “Quem acompanha nosso trabalho, sabe que a regularização fundiária é uma bandeira antiga que sempre defendemos. O título da terra gera segurança, dá acesso ao crédito e leva mais dignidade a essas famílias. Hoje é só o primeiro passo desse projeto aqui em Xapuri, vamos avançar mais e buscar regularizar toda a cidade”, disse o parlamentar.

Os trabalhos do ITERACRE em Xapuri visando a regularização dos Polos será iniciado de imediato. A equipe do órgão permanecerá no município por cerca de quinze dias, realizando trabalhos de georreferenciamento nas terras que receberão os títulos.

