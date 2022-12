Mais de 420 pessoas são vacinadas no Dia D contra a Covid-19 em Rio Branco, diz Saúde

Bebê recebe vacina contra a Covid-19 no Acre — Foto: Odair Leal/Secom

Mais de 420 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 durante o Dia D de imunização realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesse sábado (10) no Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco. O balanço final da ação foi repassado ao g1 neste domingo (11).

A ação foi voltada para atender crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, mas segundo a gerente do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI-AC), Renata Quiles, também foram vacinados outros públicos.

“Nossa ação visou a vacinação principalmente dos bebês, mas tivemos também a procura por parte de adolescentes, crianças de 5 a 11 anos de idade, 12 a 17 anos e também aproveitamos para resgatar a vacinação de pais e avós que estavam em atraso. Foi além das nossas expectativas, uma demanda muito boa. Vamos continuar ampliando a vacinação, como já temos deixado a agenda do Crie aberta para todos os finais de semana para vacinar nosso público, que no estado do Acre é uma demanda de mais de 30 mil crianças na faixa etária de seis meses a 2 anos de idade”, disse Renata.

A expectativa da Sesacre era vacinar 300 crianças e, segundo os dados, cerca de 270 foram imunizadas na ação.

Conforme o balanço, foram aplicadas:

230 doses de Pfizer baby

40 doses de Pfizer pediátrica

60 doses de Coronavac

18 doses de Pfizer adulto

25 doses de janssen

50 doses de Influenza

Aumento de casos de Covid

Os casos de Covid-19 no estado voltaram a subir. Foram, em 10 dias, 1.916 casos novos de Covid-19 registrados em todo o Acre, segundo os dados dos boletins da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O número de infectados chegou a 155.891 nesse sábado (10). Nenhum óbito foi notificado, fazendo com que o número oficial de mortes pela doença permaneça em 2.032 em todo o estado.

Há 14 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Dos 78 leitos clínicos no estado, 13 estão ocupados. Já dos 30 leitos de UTI, uma pessoa está internada neste sábado.

A taxa de contaminação no estado é de 17.189 para cada 100 mil habitantes. Já a de letalidade está em 224 para cada 100 mil habitantes. O índice de letalidade está em 1,3%.

Vacinação

Segundo Painel de Monitoramento de doses aplicada contra a Covid no estado, até este sábado (10), foram 1.625.531 vacinadas aplicadas, sendo assim 577.937 pessoas imunizadas.

Deste total, 678.966 tomaram a primeira dose; 564.406 de segunda dose e 13.531 de dose única. Além disso, 22.818 dose adicionais; 273.260 de primeiro reforço e 70.675 do segundo reforço.

No caso de crianças a adolescentes, 263.614 foram vacinados, sendo 175.688 em jovens de 11 a 17 anos e 87.926 aplicações em crianças de 5 a 11 anos.

