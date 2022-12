Mãe suspeita de maltratar filhos de 7 e 3 anos volta a ser presa e crianças são levadas a casa de parente

Após um pedido do Ministério Público, a mulher suspeita de maltratar os filhos de 3 e 7 anos voltou a ser presa na cidade de Feijó, no interior do Acre. O mandado de prisão contra ela foi cumprido pela Polícia Civil no final da tarde desse sábado (10). As crianças foram levadas para a casa da sogra da mulher até decisão judicial sobre solicitação de acolhimento institucional temporário.

O caso das crianças resgatadas em situação de maus-tratos chamou atenção na última quarta-feira (7). As vítimas eram agredidas pela própria mãe com um cinturão e foram achadas com várias marcas pelo corpo. Segundo a polícia informou, ela estava presa suspeita de participação em dois homicídios nos anos de 2021 e 2022, mas tinha sido posta em liberdade para poder cuidar dos filhos.

A mulher voltou a ser presa nesse sábado e passa por interrogatório neste domingo (11) na delegacia da cidade. De acordo com o delegado Railson Ferreira, ela deve ser levada ao presídio de Tarauacá ainda neste domingo. Ao g1, o advogado dela, Maxsuel Souza Aguiar, disse que a defesa não vai contestar a decisão judicial.

Após o resgate na última quarta, os dois meninos tinham sido levados para a casa da parente, mas voltaram a ficar sob os cuidados da mãe no dia seguinte, após ela ameaçar a sogra, segundo informou o presidente do Conselho Tutelar na cidade, Adiones Silva.

Diante dessa situação, o Conselho notificou o Ministério Público de Feijó sobre o caso e pediu providências em relação à situação de risco que as crianças se encontravam.

Foi então que o promotor Júlio César Medeiros entrou com um pedido de medida protetiva em favor das crianças e que elas sejam colocadas em abrigo temporariamente, além da prisão da mãe.

“As crianças foram colocadas em uma família extensa, na verdade, a sogra dela até que o juiz possa analisar a situação e, se for o caso, expedir a decisão de acolhimento institucional. Se as crianças forem para acolhimento, devem ser mandadas para Rio Branco. Ressalto que elas estão seguras, em um lar provisório. As crianças já têm vínculo com essa senhora que está com elas. Cumprimos nosso papel quanto Conselho Tutelar, colocando as crianças em situação de segurança, vamos solicitar serviços na área da saúde para as crianças, atendimento psicológico por causa do trauma, da situação que viviam, além de estarem já sendo acompanhadas pela equipe do Cras da cidade”, informou o presidente do Conselho Tutelar.

Suspeita de homicídios

Conforme a Polícia Civil, a mulher estava presa, suspeita de participação em dois homicídios nos anos de 2021 e 2022. Mas, recentemente, foi posta em liberdade provisória para poder cuidar dos dois filhos.

Entre os homicídios estão do adolescente José Evlair Felix de Araújo, de 14 anos, que foi morto com mais de 15 terçadadas em agosto do ano passado. Na época, a polícia informou que ele foi entregue pela tia para ser morto pelo “tribunal do crime”. A outra morte que a mulher é suspeita é de Leidiane de Oliveira Barroso, no dia 6 de março deste ano.

Por Iryá Rodrigues

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp