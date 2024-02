Mais de 50 famílias ja foram retiradas pela Prefeitura de Epitaciolândia e realojadas em abrigos e casa de parentes

A Prefeitura de Epitaciolândia iniciou nesta quinta-feira, 22, a retirada dos moradores que vivem em uma área com risco de alagação no bairro Beira Rio. Diversas foram realojadas de forma preventiva devido ao comportamento do Rio Acre, segundo o departamento de Defesa Civil do Município o nível está subindo muito rápido, conforme o último boletim emitido pela Defesa Civil Municipal já ultrapassa a cota de alerta que é 9,80cm e já chega aos 10 metros.

Devido aos alertas emitidos por autoridades de cidades que ficam nas cabeceiras do rio Acre, dando conta do grande volume de água, o prefeito Sérgio Lopes determinou que toda sua equipe de secretários, assessores e servidores que prestem auxilio as pessoas que queiram sair de suas casas em busca de abrigo, sendo eles em casa de parentes ou em locais oferecidos pela prefeitura.

As primeiras famílias estão sendo alojadas na Escola Municipal Bela Flor, segundo o Secretário de Turismo e Meio Ambiente Jonas Cavalcante que também responde pela Defesa Civil do Município outros locais já estão sendo preparados para alojar mais famílias caso seja necessário.

O prefeito Sérgio Lopes acompanha de perto a remoção das famílias.

“Estamos realojando todas as famílias que moram em área com potencial risco de alagação, o rio Acre ainda não ultrapassou a cota de transbordamento, porem vamos de forma preventiva retira todos que queiram sair há tempo, estamos dando todo o apoio nos alojamentos com alimentação serviços médicos caso seja necessário, quero de antemão agradecer ao pessoal do Exército Brasileiro e Corpo de bombeiros bem como todos os voluntários que estão nos ajudando a enfrentar esse momento. ” Frisou o prefeito.

Segundo o relatório de controle da Secretaria de Assistência Social o número de famílias realojadas já são cerca de 50, sendo que parte foram para casa de parentes em locais seguro e outras estão em Alojamentos nas Escolas Bela flor e Joana Ribeiro Amed.

Matéria em atualização.

