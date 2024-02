Prefeitura de Brasiléia alerta e previne os moradores das áreas mais vulneráveis à alagação do Rio Acre

Equipes da Prefeitura de Brasiléia visitaram na tarde desta quinta-feira 22, vários locais orientando a população sobre o monitoramento do Rio Acre e das ações de cuidados e medidas que estão sendo tomadas pela gestão municipal para diminuir os impactos e prejuízos de um possível transbordamento do Rio no município.

Participaram o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, Coordenador da Defesa Civil Municipal – Capitão Sandro, Secretário de Meio Ambiente – Zico Rocha e a Gestora de Politicas Públicas para as Mulheres (OPM) – Suly Guimarães.

O Plano de Contingência da Defesa Civil foi elaborado e pronto para ser usado em caso necessidade, além do Comitê de Crise que foi instalado pela Prefeita Fernanda Hassem para planejamento de ações e respostas em casos de desastre natural.

