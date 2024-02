Atualização: Rio Acre fica menos de dois metros da cota de transbordamento em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Por volta das 17n horas desta quinta-feira, dia 22, o Rio Acre alcançou o nível de 9 metros e cinquenta e dois centímetros (9,52cm), nas réguas de medição localizadas na estação de monitoramento da Agência Nacional das águas – ANA, em Epitaciolândia, faltando menos de dois metros. A cota de transbordamento é de 11,40cm.

Nas últimas 20 horas, o rio Acre subiu cerca de quatro metros e a expectativa é que possa alcançar a cota de transbordamento neste final de semana. Na cidade de Assis Brasil, na tríplice fronteira, o nível já alcançou os 12,16cm, a cota de alerta e desalojou cerca de 30 famílias, segundo a assessoria da Prefeitura.

O prefeito Jerry Correia já vem trabalhando com sua equipe, juntamente com o a Defesa Civil e apoio do Corpo de Bombeiro, para realizar a retirada das famílias que moram nas partes consideradas baixas, próximo ao rio Acre.

Cidade de Assis Brasil, na divisa com o Peru.

A cidade peruana de Iñapari, vizinha de Assis Brasil, já tem algumas áreas alcançadas pelas águas do rio, ocasionando desalojamento de famílias inteiras, além de invadir alguns comércios.

Vista de Iñapari, lado peruano.

A expectativa para a cidade de Brasiléia não é das melhores, uma vez que todo esse volume de água poderá ocasionar mais uma enchente aos moldes dos anos de 2023, 2015 e 2012.

Atualização do nível do rio às 20h05 desta quinta-feira, dia 22.

As autoridades locais já estão pedindo para que moradores localizados nas margens do rio, tanto Epitaciolândia, quanto Brasiléia, possam se organizar para possível evacuação nas próximas horas. Quem desejar, deve procurar a Defesa Civil e Prefeitura ao lado do Centro Cultural para realizar cadastros.

Mais informações a qualquer momento.

Vista aérea de Assis Brasil, acima da Colônia dos Pescadores, mostra o nível do Rio Acre acima dos 12 metros.

