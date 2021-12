Mais de 80 quilos de cocaína e maconha são apreendidos

Neste domingo, 19, A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul apreendeu 80 quilos de cocaína e maconha em um veículo no Ramal 3, zona rural do município. O motorista do veículo fugiu pela mata.

O pelotão ambiental da PM fazia rondas pelo ramal quando a guarnição se deparou com um ford ka de cor branca que interceptado, desobedeceu às ordens de parada. O veículo foi parado pela Polícia Militar após um cerco mas o condutor se evadiu deixando 80 quilos de maconha e cocaína no carro.

A droga e o veículo foram levados à delegacia para os procedimentos legais.

