Manifestantes voltam a interditar rodovias e fecham 10 trechos em Rondônia nesta sexta (18)

Por G1 Acre

De acordo com a PRF, os trechos estão totalmente interditados.

Trechos da BR-364, BR-435 e BR-425 voltaram a ser bloqueados por manifestantes nesta sexta-feira (18). De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 11h (local) havia ao menos dez pontos de interdição.

A rodovia BR-364 é a única que interliga Rondônia aos estados de Mato Grosso e Acre.

Veja abaixo os pontos de interdição nas rodovias de Rondônia (atualizado às 11h)

BR-364, Km 1070: Distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho

BR-364, Km 1040: Distrito de Extrema, em Porto Velho

BR-364, Km 16: Vilhena – Posto Catarinense

BR-364, Km 234: Cacoal – Coopercal

BR-364, Km 383: Ouro Preto do Oeste

BR-364, Km 305: Presidente Médici – Posto Trevão

BR-364, Km 337: Ji-Paraná – Anel Viário

BR-364, Km 427: Jaru

BR-435, Km 84: Colorado do Oeste

BR-425, Km 96: Nova Mamoré

Trecho da BR-364 bloqueado em Jaru, RO — Foto: Reprodução

Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições, divulgado há quase três semanas, e em protesto contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda de acordo com a PRF, os trechos estão totalmente interditados. Não há informações sobre a liberação de veículos específicos, como os de emergência.

Em nota, a polícia informou que de “acordo com informações dos sistemas oficiais da PRF, apenas o estado Rondônia registra pontos de bloqueios ou interdições, caracterizando assim um movimento local”.

Segundo a PRF, foram iniciadas tratativas com as instituições que consolidaram a Força Tarefa conjunta e em breve iniciará os protocolos para normalização do fluxo de trânsito. Além disso, a polícia também revelou que caso o diálogo não surtir efeito, fará o uso da força.

Prejuízos nas viagens

Por conta dos bloqueios, as viagens das pessoas que precisam sair de Rondônia foram prejudicadas. Em Ji-Paraná, a rodoviária lotou com pessoas de vários estados que não conseguem seguir viagem.

Em Porto Velho, as viagens também foram adiadas. Passageiros que tinham viagens marcadas para a manhã desta sexta, receberam a informação de que os ônibus não vão sair do local por conta dos bloqueios.

Ônibus parados em rodoviária de Ji-Paraná nesta sexta-feira — Foto: WhatsApp/Reprodução

Início dos protestos

As mobilizações em Rondônia contra o resultado das urnas começaram logo após a divulgação do resultado, no dia 30 de outubro. Durante as semanas que se passaram, alguns trechos foram liberados, depois bloqueados novamente.

Desde o dia 9 de setembro as rodovias estavam 100% liberadas, após ação da PRF com demais forças policiais desmobilizar os pontos.

