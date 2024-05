Pré-Candidato a prefeito, Everton ressurge como a esperança de dias melhores para Epitaciolândia

À medida que se aproxima o período eleitoral, Epitaciolândia, uma cidade castigada por problemas persistentes e crescentes, vê a esperança nascer de novo em Everton Soares. Este jovem empresário e administrador, que bem tentou a sorte em 2020, de novo entra no palco político com um compromisso ainda mais forte para mudar o estado das cosias locais. Com 3.328 votos nas últimas eleições, Everton se firmou como uma referência significativa na política do município. Consolidado por um forte grupo de apoio e novas alianças ao redor do seu nome, foi aclamado pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia pelo partido Progressistas.

Everton não é apenas um nome em uma urna; é um empreendedor nato que desempenha um papel emblemático no comércio local, ajudando na economia de Epitaciolândia. Sob seu olhar, as empresas de sua família não só prosperaram, como asseguraram uma enorme quantidade de empregos, mantendo centenas de famílias e injetando força na economia local. Num município onde quase metade da população depende de ajudas governamentais, tais como o Bolsa Família, a capacidade das empresas em que Everton faz parte para gerar emprego e renda é mais do que um cartão de visita, é uma evidência de sua competência e seu compromisso com o bem-estar social.

A pré-candidatura de Everton ganha mais destaque considerando as dificuldades que afetam Epitaciolândia. Com a maioria das ruas em condições precárias e problemas graves como falta de coleta de lixo adequada, iluminação pública deficiente e unidades de saúde em situações críticas, a cidade clama por um líder capaz de lidar com essas questões com eficiência e rapidez. Everton apresenta uma abordagem abrangente que busca não apenas melhorar a infraestrutura básica, mas também restaurar a dignidade e qualidade de vida dos cidadãos.

Com o apoio do governador Gladson Cameli, Everton tem a vantagem de estabelecer parcerias estratégicas que podem atrair investimentos significativos e trazer expertise administrativa para Epitaciolândia. Essas colaborações são fundamentais para implementar um plano governamental que busca não só a recuperação da cidade, mas também seu desenvolvimento sustentável a longo prazo.

Além disso, Everton encara o desafio de equilibrar as finanças municipais da atual e de outras gestões, mas que, segundo ele, não são fatores para que possa transformar problemas em oportunidades, sem olhar para o retrovisor. Sua formação em Administração e sua experiência no setor privado são recursos valiosos que ele planeja usar para reformular a gestão fiscal da cidade, assegurando que Epitaciolândia possa investir em seu futuro sem comprometer sua estabilidade financeira.

Assim, Everton não é apenas um pré-candidato, mas, a aposta de um futuro promissor para Epitaciolândia, com comprovada capacidade de liderança, inovação e responsabilidade.

Com Everton, Epitaciolândia tem a chance de redefinir seu curso, superar seus desafios e emergir como um modelo de desenvolvimento e progresso.

Redação: Manfrine Costa

Fotos: Hibis Syahu

