Chamada digital: Prefeitura de Epitaciolândia é a primeira a investir em informatização na educação, sistema I-educar colocará todas as escolas urbanas on-line

A prefeitura de Epitaciolândia na Gestão do prefeito Sérgio Lopes tem investido muito na melhoria da qualidade da educação municipal, os resultados têm surgindo tendo em vista que o município recentemente alcançou i primeiro lugar no Índice de Qualidade da Educação, com implantação de sistemas como o I-educar coloca a educação em um patamar moderno que vai facilitar a vida de professores, servidores e alunos já que com a chamada digital os pais também poderão acompanhar da vida escolar de seus filhos com mais facilidade.

Para o prefeito Sérgio Lópes investir na educação é a garantia de formação de bons cidadãos, pois o ensino de base com qualidade e o alicerce de tudo.

“sempre buscamos investi na educação de base por entender que é aqui que tudo começa, temos feito muito e precisamos continuar investindo, hoje estando dando mais um passo tudo a integração digital que é uma realidade nos dias de hoje, o sistema I-educar vai sem dúvidas trazer inúmeros benefícios para gestores, professores, servidores e pais de alunos que terão acesso a vida escolar de seus filhos com mais agilidade e precisão.” Destacou Lopes.

No dia 09/05, estivemos em formação com os professores da rede municipal de Epitaciolândia, realizando treinamentos para entrega dos diários digitais, Epitaciolândia e foi o primeiro município no estado do Acre a realizar a informatização na educação, possibilitando e facilitando uma melhor gestão dos dados da secretaria e escolas, no momento participaram todos os professores da rede de ensino, junto ao técnico responsável pela formação, Lucas Daniel, da empresa YanTec.

Com o sistema I-educar, o diário digital, também permite lançamentos off-line, facilitando assim o acesso aos professores principalmente da zona rural. A ideia é promover essa interação digital em todas as escolas do município.

O i-Educar é um software livre e público online que permite a professores, secretários escolares, gestores e coordenadores de escolas produzirem informações e estatísticas em tempo real. O sistema tem um banco de dados centralizado e de fácil acesso, o que reduz a necessidade de papel, a duplicação de documentos e o tempo de atendimento ao cidadão.

