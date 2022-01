Marco histórico para Acrelândia: Petecão leva curso de Agronomia pela Ufac

Em mais uma demonstração de compromisso com a educação do Acre, o senador Sérgio Petecão anunciou, nesta sexta-feira, 14, o curso de nível superior de Engenharia Agronômica, com vagas exclusivas para moradores de Acrelândia, oferecido pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

A implantação da graduação só foi possível devido a destinação de R$ 1,6 milhão feita por Petecão, ainda em 2021. O curso é resultado de parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, local onde o curso será ministrado. Das 50 vagas disponibilizadas, 20 foram cedidas para atender alunos residentes de Acrelândia.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, agradeceu o compromisso do senador com o ensino superior. “É um grande marco para nossa gestão. Nosso objetivo é levar educação de qualidade e gratuita para todos os municípios do estado. Isso só foi possível devido o esforço do senador Petecão na defesa da educação”, explicou.

O prefeito de Acrelândia, Olavinho Rezende, também agradeceu ao senador pelos recursos destinados ao município. “O Petecão não medirá esforços para garantir a manutenção desses cursos. A educação é o melhor caminho para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade“, afirmou.

Entusiasmado, Petecão falou do feito histórico para a educação da cidade. “Sentimento do dever cumprido. Estamos investindo em jovens que serão mão de obra produtiva. Acrelândia carrega o título de maior produção do estado. Estamos apenas usando nosso mandato para dar condições de trabalho para nossos produtores”, enfatizou o parlamentar.

