Menino de 9 anos é internado em UTI do Hospital da Criança do Acre com suspeita de meningite bacteriana

Um menino de 9 anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança com suspeita de meningite bacteriana. A criança deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) no último sábado (26), fez o exame e o resultado foi liquor sugestivo de meningite bacteriana.

A informação foi divulgada pela coordenação Área Técnica das Meningites do estado nesta terça-feira (29).

“Diante disso, conseguimos, durante o sábado e domingo, fazer o levantamento dos contatos domiciliares desse paciente para que a gente pudesse fazer as ações voltadas para a prevenção e vigilância como a quimioprofilaxia. Esses contatos domiciliares receberam uma medicação já durante o sábado e domingo como forma de prevenção e medidas que a vigilância toma a frente a esses casos”, confirmou a coordenadora da Área Técnica das Meningites do Acre, Helena Catão.

Agora, as equipes de Saúde aguardam o resultado de cultura do exame feito na criança. Esse resultado deve sair entre esta quarta (30) ou quinta (1º).

Helena falou também que, com auxílio da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, as equipes de saúde conseguiram contato com a direção da escola da criança. A diretoria conseguiu identificar as crianças que o menino tinha mais contato e os pais foram avisados.

“Já entramos em contato com todos os pais e fizemos a indicação da quimioprofilaxia e a medicação já foi entregue a todos eles na tarde de ontem [segunda, 28]. As meningites podem ser contraídas por uma infinidade de microorganismos, bactérias e fungos. De importância epidemiológica, pela questão da gravidade em si, as bacterianas chamam muito atenção e são contraídas por vias respiratórias, contato de gotículas com secreções respiratórias é a forma de transmissão”, reforçou a coordenadora.

Helena destacou que a forma de prevenção mais eficaz contra a doença são as vacinas. “A gente sempre orienta a população, aos pais que coloquem em dia e procurem deixar atualizada a caderneta de vacinação de seus filhos. Atualmente, temos no SUS [Serviço Único de Saúde] vacinas específicas que imunizam contra os principais tipos de meningites que tendem a ser mais graves”, aconselhou.

Em 2019, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou um caso de meningite bacteriana no estado. Um homem de 58 anos deu entrava com suspeita da doença no hospital do município de Senador Guiomard, no interior do estado. Após a suspeita, ele foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Meningite

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela é causada por diversos agentes infecciosos (bactérias, vírus e fungos).

A meningocócica é uma meningite bacteriana e, junto com a pneumocócica, é considerada uma das formas mais graves e preocupantes da doença.

A meningite tem uma alta taxa de mortalidade e sequelas, como surdez, perda dos movimentos e danos ao sistema nervoso. As crianças são a faixa etária mais atingida, e os pacientes devem ter um acompanhamento por pelo menos seis meses depois da doença.

Sintomas e diagnóstico

Os principais sintomas da meningite são dor de cabeça, febre e confusão mental. Nem sempre há rigidez na nuca, e o teste não pode ser feito por um leigo apenas ao baixar a cabeça – só um médico pode avaliar o quadro corretamente.

O diagnóstico “padrão ouro” ocorre pelo exame do líquor, líquido que banha o sistema nervoso. A cor do líquor já indica se a meningite é por bactéria ou vírus.

Colaborou a repórter Consuela Gonzalez, da Rede Amazônica Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp