Policia Civil prende, em flagrante, homem por integrar organização criminosa

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas manhã desta terça-feira, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa(DHPP) prenderam, em flagrante, J. F. B. M. de 27 anos, por integrar organização criminosa.

A prisão do investigado se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão na região do bairro Taquarí em Rio Branco.

Durante a incursão policial os agentes encontraram farto material probatório da participação do indivíduo em organização criminosa que age na região do bairro com intuito de controlar o território para venda de entorpecente.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido a especializada para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp