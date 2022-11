Presidente em exercício da Aleac, Jenilson Leite recebe superintendente da Caixa para falar do fechamento da casa lotérica do Jordão

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Acre, Jenilson Leite (PSB), acompanhado do colega deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) recebeu o superintendente da Caixa Econômica Federal, Thiago Assis, na manhã desta terça-feira (29), para tratar sobre a situação dos moradores do município de Jordão, uma das regiões isoladas do interior do Acre com acesso apenas por barco ou avião.

De acordo com os relatos dos munícipes, a lotérica Cantinho da Sorte, a única da cidade, está com os atendimentos suspensos há cerca de 15 dias.

Aos deputados, o superintendente se mostrou disponível para solucionar o problema que tem atingido, em especial, os beneficiários de auxílios.

“Recebemos hoje o Thiago e tratamos dessa dificuldade que a população está enfrentando e há uma disposição da Caixa para solucionar essa questão, sabemos que no Jordão o serviço de lotérica é muito utilizado, sobretudo por pessoas da zona rural que não fazem uso da internet, e muitos tiveram a sua energia cortada por não ter como pagar suas contas”, explicou Jenilson.

Ficou acertado com os deputados que a Caixa Econômica enviará ainda esta semana uma pessoa para garantir o atendimento da população, enquanto a situação não é resolvida em definitivo.

“Não tendo uma situação viável real eu vou manter uma pessoa lá, em três semanas, acredito que a situação estará resolvida nesse tempo para estabelecer um novo parceiro ou até mesmo para que esse atual faça a o ajuste de contas e a gente restabeleça o sinal da unidade”, explicou o superintendente, garantindo que tomará providências para que a população não seja mais desassistida.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp