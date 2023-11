Por Alexandre Lima

Um apostador de Epitaciolandia, interior do Acre, acertou a quadra no concurso número 2650 da Mega Sena, realizado no último sábado, em São Paulo.

O sortudo registrou a aposta na lotérica que leva o nome do município e vai embolsar um prêmio de R$ 920,86.

Ninguém acertou o prêmio principal que ficou acumulado para o próximo concurso e vai pagar mais de 32 milhões.

