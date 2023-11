Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Brasiléia

Por wesley cardoso

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira, 27, na Avenida Rui Lino próximo a Feira Municipal em Brasiléia, uma moto se chocou na lateral de um carro Toyota modelo corola conduzido por Edson da Silva Ferreira morador da zona rural 26, na moto estava o condutor Railton Freitas Cavalcante e uma carona identificada por Geissiane Moraes.

Segundo informações das autoridades o condutor do veículo fez uma conversão errada sendo inevitável a colisão, com impacto Railton e Geissiane foram jogados no solo, os dois foram atendidos primeiramente por populares que acionaram um unidade de resgate do SAMU e as autoridade de trânsito.

Os dois feridos que estavam na moto, foram levados para o Pronto socorro do Hospital Raimundo Chaar com ferimentos e escoriações pelo corpo, os mesmos permaneceriam em observação e acompanhamento pela equipe médica, o condutor do veículo que não sofreu nenhum ferimento ficou no local para dar os devidos esclarecimentos as autoridades.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp