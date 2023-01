Motorista bate carro em poste e se evade do local do acidente em Rio Branco

Por G1 Acre

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (4) na Avenida Nações Unidas. Energisa precisou fazer a troca do poste.

Um motorista bateu o carro em um poste na Avenida Nações Unidas nesta quarta-feira (4), em Rio Branco. Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída.

O acidente ocorreu por volta das 4h20. Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), quando a equipe policial chegou ao local, bombeiros e policiais militares do batalhão da área informaram que o condutor tinha se evadido e não foi possível identificá-lo.

O veículo foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito do Acre Detran-AC) e o local do acidente foi isolado para o trabalho da Energisa, que precisou fazer a troca do poste.

Energisa precisou fazer a troca do poste — Foto: Ágatha Lima/Rede Amazônica

