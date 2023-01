Após engolir duas moedas, menino de 5 anos passa por procedimento no interior do Acre

Por G1 Acre

Criança foi transferida de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul. Menino recebeu alta ainda na terça-feira (3).

Após engolir duas moedas, um menino de 5 anos teve que passar por um procedimento para a retirada dos objetos que ficaram presos na garganta. A criança é de Rodrigues Alves e foi transferida para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para fazer a retirada.

“Até então achávamos que era apenas uma. A criança ficou em observação, em jejum para realizar o procedimento, precisou de jejum prévio, e na manhã de terça [3] foi realizado o procedimento em que constatamos que tinha mesmo realmente as moedas, só que eram duas que estavam no esôfago e foram retiradas rapidamente, que é um procedimento bem tranquilo. Durante a tarde, a criança já foi liberada para a casa”, disse o cirurgião Marlon Holanda.

Ele destaca ainda que é preciso ter atenção redobrada, principalmente em casos de crianças, já que podem ingerir objetos mais perigosos.

“Objetos pontiagudos, baterias, imãs, soda cáustica são objetos mais graves que podem gerar lesões mais graves, perfurações, necrose e evoluir para gravidade, tem casos que pode evoluir até para óbitos. Nós recomendamos que as pessoas fiquem atentas, não comprar brinquedos pequenos que nas crianças possam ingerir acidentalmente e ter cuidado redobrado”, alerta o médico.

Engoliu tampa

Também atendido na região do Juruá, durante a virada do ano, um homem de 35 anos, morador de Ipixuna (AM), precisou ser encaminhado ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após engolir uma tampa de cerveja e o objeto ficar alojado no esôfago. O incidente aconteceu na madrugada de domingo (1).

Segundo o médico Marlon Holanda, que atendeu o paciente. Ele foi transferido e chegou em Cruzeiro do Sul por volta das 16h de domingo e passou pelo procedimento de retirada da tampa às 21h.

“Foram feitos os exames e constataram que a tampa estava impactada no esôfago e foi realizada a endoscopia terapêutica para a retirada do objeto por volta das 21h foi retirado o objeto com sucesso, sem sangramento, sem lesão no esôfago, sem perfuração, o paciente já teve alta e já deve estar indo de volta para Ipixuna (AM), tem sido bem comum esse tipo de procedimento no Hospital do Juruá, porque antes era encaminhado para Rio Branco”, disse.

Colaborou Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre.

