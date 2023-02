Mulher embriagada é atropelada na BR-364 e vai parar no Pronto-Socorro

Maíra Rocha Barros, de 27 anos, foi atropelada na noite desta segunda-feira, 20, na BR-364, na região do bairro Belo Jardim, nas proximidades do Parque Industrial, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Maíra, que estava em estado visível de embriaguez, tentou atravessar a BR e foi atropelada por um motorista que trafegava no seu veículo modelo Pegeout, de cor prata, no sentido bairro-cetro. Com o impacto, a mulher foi arremessada e sofreu uma fratura na perna esquerda, uma dilaceração no braço esquerdo e um corte profundo na região da testa. O motorista permaneceu no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Maíra ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp