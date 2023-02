Para diminuir casos de dengue, prefeito intensifica mutirões de limpeza em Assis Brasil

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, vem mobilizando toda sua equipe e moradores da cidade no combate à dengue. A principal estratégia do gestor é manter mutirões de limpeza por todos os bairros da cidade e equipes orientando os moradores sobre a doença.

Na semana passada o mutirão de limpeza atuou no bairro Bela Vista, onde muito lixo e entulho foram retirados. Nesta quinta e sexta, dias 23 e 24 é a vez da equipe trabalhar nos bairros Plácido de Castro e Cascata.

Nas redes sociais e na rádio da cidade o prefeito convoca toda a população para contribuir com a iniciativa.

“Já sabemos que é dever de todos nós evitar que o mosquito transmissor da dengue se prolifere. Por isso estamos pedindo que os moradores nos ajudem nesse grande mutirão de limpeza, principalmente dentro de seus terrenos”, comentou o prefeito durante entrevista de rádio.

