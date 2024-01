Epitaciolândia – Prefeitura realiza 82ª edição do programa Saúde na Comunidade com 3.194 procedimentos em diversas especialidades

No segundo final de semana consecutivo a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma mega ação de na zona urbana de Epitaciolândia, durante todo o dia deste sábado, 27, aconteceu na Escola Bela Flor a 82ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, profissionais de diversas áreas atenderam a população durante o dia inteiro e parte da noite, foram realizados 3.194 procedimentos com especialidade como Eletrocefalograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, Ortopedista, Psiquiatra, Geriatria, Cardiologista, eco cardiograma, Oftalmologista, Ginecologista, Nutricionista, Bioimpedância, Endocrinologista, Espirometria, Eletroencefalograma, BERA, Otorrino, Consulta Fonoaudiologia, Exames, Fonoaudiologia. Além de atendimentos de rotina como vacinações, serviços odontológicos, consultas médicas, testes rápidos, exames de PCCU e dispensação de medicamentos dentre outros.

A procura foi grande devido o sucesso do programa que se consolida como uma das maiores ações realizadas nessa região, teve gente que veio de municípios vizinhos em busca de alguns serviços especializados, segundo o Secretário de saúde Sergio Mesquita, saúde não tem fronteira e todos foram atendidos.

O prefeito Sérgio Lopes esteve acompanhando a ação e aproveitou para cumprimentar as pessoas e os profissionais de saúde.

“Estamos executando hoje a 82ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, uma ação que nos enche de orgulho pois vemos que estamos proporcionando as pessoas saúde de qualidade, muitos exames custam muito caro e aqui é possível fazer de forma gratuita, são cerca de 82 mil procedimentos realizados e queremos continuar levando saúde para todos durante o decorrer de 2024, garantiu o prefeito. ”

Programa saúde na comunidade em três anos realizou 82 edições com os seguintes procedimentos:

☑ Atendimento médico: 8.333

☑ Procedimento odontológico: 16.923

☑ Procedimento de enfermagem: 14.614

☑ Atendimento/ abordagem psicólogo: 2.027

☑ Vacina de rotina: 4.307

☑ Vacina de COVID: 2.215

☑ Dispensação de medicamentos: 8.229

☑ Auxílio Brasil: 2.109

☑ Teste rápido ISTs: 3.788

☑ Teste rápido COVID: 1.017

☑ PCCU: 723

☑ Cortes de cabelo: 2.719

☑ Vacina antirrábica: 3.828

☑ Ultrassonografias: 3.073

☑ Eco/Eletrocardiogramas: 1036

☑ Atendimentos especializados (Cardiologia, Ortopedia, Dermatologia, oftalmo, psiquiatra, Geriatria, endocrinologia, fonoaudiologia, nutricionista, otorrino, ginecologia: 7.232

Total: 82.173

