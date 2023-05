Mulher tenta atropelar companheiro e bate em parede de casa no Acre

Por Contil Net

Duas paredes da residência, além da janela e uma grade de aço ficaram comprometidas

Uma discussão entre uma mulher e seu companheiro acabou com uma tentativa de atropelamento em Cruzeiro do Sul, na madrugada do último domingo (14).

De acordo com informações, a condutora do veículo, identificada como R.S.S., de 26 anos, após discutir com seu companheiro, tentou atropelá-lo e acabou perdendo o controle do carro, batendo na parede de uma casa.

A guarnição da RPTrânsito foi acionada e foi até o local averiguar a situação. A vítima, S.S.M, de 42 anos, contou que estaria deitada na cama, em seu quarto, quando o veículo colidiu contra a parede de sua residência. Parte dos destroços o atingiu.

Com o impacto, duas paredes da residência, além da janela e uma grade de aço, ficaram comprometidas. O veículo foi removido para o pátio da 1ª Ciretran, com avarias na parte dianteira.

A mulher foi levada ao Pronto-Socorro do município para passar por atendimento médico. Após verificado seu estado de saúde, foi convidada a passar pelo teste de bafômetro, no qual foi constatado que estava sob efeito de álcool. Além disto, estava com a habilitação vencida desde 2020.

A vítima foi orientada a buscar um acordo com a autora para fins de indenização dos danos sofridos em sua residência; caso contrário, procurasse a Justiça Comum para os devidos procedimentos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp