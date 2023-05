Gastança na campanha: Justiça eleitoral reprova contas de Leila Galvão por suspeita de irregularidade

FONTE: oaltoacre.com

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, reprovou por unanimidade a prestação de contas da ex- prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, referente a campanha eleitoral de 2022, onde ela tentou voltar à Assembléia Legislativa.

Galvão obteve 4.046 votos. Não se elegeu, e segundo o TRE gastou na campanha, mais dinheiro do que apresentou na prestação de contas. No relatório anexado ao processo em que a justiça eleitoral reprovou a prestação de contas da ex- deputada, constam a entrega da documentação após o prazo, doações recebidas de outros candidatos mas não relatadas na prestação de contas, despesas realizadas antes da abertura da conta bancária da campanha e gastos após a campanha eleitoral.

Intimida, Leila Galvão entregou nova prestação de contas, e nela, a Justiça Eleitoral voltou a encontrar fortes indícios de irregularidades. Um dos deles, foi a não devolução de R$ 5.416,50, referentes a sobra de campanha.

Narra um trecho do relatório que a então candidata não conseguiu comprovar os gastos no valor de R$ 54.258,00 junto ao AUTO POSTO CAMILA LTDA. Segundo o documento, não foram encontrados registros de pagamentos. Após analisar essas e outras irregularidades, o TRE decidiu condenar a candidata a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 38.604,00.

Segundo os autos, os juízes que compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, determinando a devolução de valores ao erário, tudo nos termos do voto do relator.

Julgamento foi presidido pelo Desembargador Francisco Djalma da Silva, Presidente. Da votação participaram o Desembargador Laudivon Nogueira, o Juiz Matias Mamed, a Juíza Maha Manasfi, o Juiz Felipe Henrique, a Juíza Carolynne Macêdo e o Juiz Roberto Almeida. Presente o Doutor Fernando José Piazenski, Procurador Regional Eleitoral.

A decisão da Justiça Eleitoral pode frustrar os planos de Leila Galvão, apontada como pretensa candidata a prefeitura de Brasiléia em 2024. Para conseguir registrar a candidatura, terá que superar a barreira eleitoral.

Como cabe recurso a essa decisão do TRE acreano, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral decidir o futuro da mulher que até bem pouco tempo, mandava no Alto Acre.

Veja Decisão aqui: https__consultaunificadapje.tse.jus.br_consulta-publica-unificada_documento?extensaoArquivo=text_html&path=regional_ac_2023_5_2_10_38_25_4a562684313cff931f81515fedf897018b0a3b43dcae252c0fedba509683564f

