Multirão de Vacinação alcança mil pessoas no Shopping Via Verde

O mutirão de vacinação oferecido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com o Via Verde Shopping, para reforçar as ações em prol do aumento do número de imunizados em Rio Branco, foi realizado na sexta-feira 11, e no sábado, 12, das 14 às 20h no espaço da Faculdade Unama.

Mutirão imunizou 292 crianças. Foto: Odair Leal/Secom

Ao todo foram aplicadas 917 doses – das quais 292 eram vacinas pediátricas – graças ao empenho de todos os envolvidos na ação, que contava com apoio da equipe dos técnicos do Plano Nacional de Imunização (PNI) estadual, composto por servidores administrativos, enfermeiros e biomédico, além de acadêmicas do curso de Enfermagem da Unama, supervisionadas por seus professores.

Ao todo quase mil doses foram aplicadas. Foto: Odair Leal/Secom

A gestora da pasta, Paula Mariano falou sobre os resultados satisfatórios da mobilização e disse que a secretaria já está dialogando com os parceiros da ação para que seja estabelecido um ponto de vacinação fixa no local.

“A importância disso tudo é que a gente passe a pandemia e consiga vacinar a população. Frente ao sucesso da ação, estamos em contato com o shopping e a Unama para manter um ponto de vacinação fixo, não só para os adultos, mas para as crianças também”, ressaltou.

No próximo sábado, 19, a equipe estará desenvolvendo uma nova ação no bairro Cidade do Povo, vacinando adultos e crianças.

