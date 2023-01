Nova unidade frigorífica do Quinari irá gerar 400 empregos diretos

Empreendimento deve movimentar o mercado com capacidade para realizar cerca de 12 mil abates por mês

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, Tecnologia, Empreendedorismo e Turismo (Seicetur) prestigiou na tarde deste sábado, 28, em Senador Guiomard, a inauguração de mais uma unidade frigorífica, com desossa de carnes, o Frigomarca. O secretário Assubanipal Mesquita, representou o Estado no evento que reuniu pecuaristas e empreendedores rurais. Para ele, o setor produtivo ganha com a nova planta frigorífica, que será habilitada para exportação.

Representantes do governo do Estado estiveram presentes na inauguração da nova unidade frigorífica em Senador Guiomard, na tarde deste sábado. Foto: Victor Nogueira/Seicetur.

“O setor produtivo ganha com essa planta frigorífica que vai gerar empregos diretos, ajudar na regulação do preço da carne e aumentar o poder de competitividade do estado na exportação de produtos para o Brasil e o exterior, uma vez que, a sociedade com empresários do Mato Grosso, vai expandir nossos produtos para fora do país. A determinação do governador Gladson Cameli é estimular novos empreendimentos com geração de emprego e renda”, analisou o secretário.

Para o secretário Assurbanípal Mesquita, setor produtivo ganha com a nova planta frigorífica, que será habilitada para exportação. Foto: Victor Nogueira/Seicetur.

Com o início das atividades de abate nesta segunda-feira, 30, o frigorífico vai gerar 400 empregos diretos. A sociedade com o Frigomarca representa mais um produto de exportação aos países do Egito, Argentina, Indonésia e outras regiões do Oriente Médio. O empresário Celso Ribeiro afirmou que o mercado andino também é foco com metas de exportação.

“Com certeza estamos de olho no mercado andino. A sociedade com o grupo do Frigomarca vai expandir ainda mais nossos produtos. Estamos felizes em poder proporcionar emprego e renda voltando a aquecer a economia de Senador Guiomard”, disse Celso Ribeiro.

Nova unidade frigorífica está localizada no município de Senador Guiomard Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Para o presidente da Federação de Agricultura do Estado do Acre, Assuero Veronez, toda cadeia da pecuária vai ser beneficiada pela nova planta frigorífica, aumentando a competitividade e valorizando o produto. Ele citou a necessidade de acontecer ajustes com a maior oferta de mercado para o abate e de carne na diminuição do preço do produto ao consumidor acreano.

“Isso beneficia quem cria e engorda boi. Saímos de duas para três plantas frigoríficas que aumenta a produtividade e ajuda os pequenos produtores sem implicar nenhum aumento ao consumidor, pelo contrário, isso vai ajudar a regular o preço da carne”, analisou Veronez.

José Adriano, presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre, disse que ocorre uma potencialização do setor industrial com a exportação da carne bovina. “Uma sensação de dever cumprido, essa inauguração representa um aumento e um alinhamento com o comércio exterior. É isso que a gente trabalha, alinhando ações do setor privado com o governo”, disse Adriano.

O secretário de produção e agronegócio, Luis Tchê, disse que o início da nova gestão de governo apresenta o Acre como um celeiro. “O meio ambiente e a inclusão andam lado a lado. Nos próximos anos teremos resultados ainda mais positivos no setor de produção, isso é resultado da coragem de empreendedores que acreditam no Acre como a família Ribeiro que inova também na produção de grãos”, acrescentou Tchê.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp