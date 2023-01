Homem que aparece em vídeo durante assalto a ônibus interestadual é preso embaixo de cama

PM-AC prendeu um rapaz de 25 anos e apreendeu um adolescente pelo assalto a um ônibus da Transacrena na última sexta (27) — Foto: Arquivo/PM-AC

Um dos suspeitos de assaltar um ônibus da Empresa Transacreana, na última sexta-feira (27), na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, interior do Acre, foi preso pela Polícia Militar (PM-AC) nesta segunda (30). O rapaz, de 25 anos, foi achado pelos policiais escondido embaixo de uma cama dentro do quarto.

Um adolescente também foi apreendido pelo crime. A polícia informou que recebeu informações do paradeiro da dupla suspeita de invadir o ônibus e assaltar os passageiros e fechou o cerco no local.

A prisão e apreensão foram feitas em uma propriedade rural da BR-364. Segundo a PM-AC, o suspeito de 25 anos estava armado com uma espingarda calibre 36. Foi apreendida ainda uma caixa de som e munição na casa.

O ônibus foi assaltado a cerca de dois quilômetros da entrada da cidade de Manoel Urbano, na última sexta. Uma câmera de segurança dentro da cabine flagrou a ação dos criminosos. (Veja vídeo acima)

Pelas imagens, é possível ver o motorista parando o carro e os dois indivíduos ficam na porta. Eles parecem conversar e em seguida um dos assaltantes saca uma arma de fogo e anuncia o assalto. Em seguida, o motorista pega dinheiro de dentro da carteira e entrega junto com um celular. A dupla sai do veículo levando também uma bolsa.

Segundo o gerência local da Transacreana, o coletivo saiu de Cruzeiro do Sul com destino à Rio Branco e levava 28 passageiros no momento do assalto. Mas, os assaltantes só tiveram acesso ao compartimento do motorista.

Ainda conforme a empresa, os assaltantes não chegaram a ter acesso ao local onde ficam os passageiros. Após a ação, o motorista seguiu viagem até Sena Madureira, onde procurou a polícia para registrar a ocorrência.

