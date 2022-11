Novembro Azul: UBS’s Simão Mansour e Antônio Monteiro realizam ação voltada à saúde do homem

Seguindo a programação da Campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Saúde realizou, nesta semana, ação de saúde para os homens que são atendidos nas Unidade Básicas de Saúde Antônio Monteiro e Simão Mansour Bartha.

A equipe das referidas Unidades prestaram atendimento voltado à saúde do homem, como atendimento médico, odontológico, testes rápidos, vacinação, realização de exame PSA, além de palestra educativa destinada à promoção de saúde e prevenção de doenças.

A coordenadora da UBS Simão Mansour Bartha, enfermeira Marli Palma, falou a respeito da ação. ” Hoje temos aqui na unidade, atendimento voltado para a saúde do homem, onde estamos realizando palestras, atendimento médico, odontológico, testes rápidos e de glicemia. Muitas vezes o homem se descuida de sua saúde, então essa ação é para que eles venham e sejam acompanhados aqui na unidade”, Disse a enfermeira.

O coordenador da Campanha Novembro Azul no município, Salustiano Costa afirma que o mês será de diversas ações voltadas à saúde do homem. ” Todas as unidades estão empenhadas na campanha, realizando diversas ações, é um compromisso da nossa Prefeita Fernanda Hassem, que não mede esforços para que a campanha atenda o maior número de pacientes possivel”, afirmou Salustiano.

