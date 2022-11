Jovem é executado com pelo menos seis tiros em frente de casa

O jovem Mizael oliveira da Silva, de 20 anos, foi morto na manhã deste domingo (20) em frente da casa onde morava. De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o crime ocorreu na Travessa Santa Inês, no bairro de mesmo nome, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O irmão de Silva informou aos policiais que estava dentro de casa quando ouviu pelo menos seis disparos. Ele, então, saiu da residência para ver o que tinha acontecido e encontrou o irmão caído no chão, já sem vida. Ele disse ainda que não conseguiu ver nenhum dos suspeitos do crime.

Ainda segundo o Copom, quando os policias chegaram para atender a ocorrência, a vítima já estava morta em frente da casa. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais ainda chegaram a fazer rondas, mas não conseguiram localizar nenhum dos suspeitos.

G1

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp