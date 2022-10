Operação da Polícia Civil em Epitaciolândia tira grupo da cama acusado de vários delitos

Por Alexandre Lima

Um trabalho que iniciou por volta das 3 horas da madrugada desta quarta-feira, dia 4, tirou carca de seis pessoas da cama. O trabalho contou com o apoio do judiciário que emitiu os mandados de busca e apreensão aos acusados de praticando ilícitos pela fronteira.

Como forma de manter a ordem, o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, cumpriu as determinações. Dois menores de 16 e 17 anos, estão entre os acusados de praticarem furtos. Já os maiores, Marcela Nascimentos Lopes, Andreia Fernandes, Tairane Aires Sales e Alexandre Fadell Neves, todos estão sendo acusados de vários delitos segundo o delegado.

Alguns furtos e roubos ocorrido nos últimos final de semana, estão inseridos ‘na conta’ de alguns que foram presos nesta operação de hoje. Vários celulares foram roubados na praça localizada em frente da delegacia da Polícia Federal no último final de semana.

Todos serão encaminhados para a o Judiciário local para medidas cabíveis sobre o caso. Essa operação está inserida no trabalho de prevenção e segurança do Estado que está acontecendo em toda a fronteira do Acre.

