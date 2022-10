Durante ronda: Polícia Militar apreende armas, munições e detém mulher em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma ronda de rotina realizada por uma guarnição do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – Giro, que passava pelo Bairro Leonardo Barbosa, localizado na zona periférica de Brasiléia, percebeu que dois indivíduos teriam visto os policiais e em seguida, saíram correndo para dentro do mato.

Ao se aproximarem da casa onde os suspeitos estavam, perceberam que seria de uma mulher que já conhecida da Justiça do Acre, que passou a ser indagada do porquê da fuga desesperada dos dois indivíduos ao avistarem a guarnição.

Tentando se desvencilhar dos policiais com atitudes suspeitas, foi perguntado se poderiam averiguar dentro da casa, sendo permitido e em uma breve busca, perceberam que havia uma mochila debaixo da cama que chamou atenção.

Ao perguntarem o que havia dentro e que pesava, resolveram abrir e constaram o motivo da conversa desconexa da mulher. Havia três pistolas automáticas e aproximadamente 50 munições calibre 9 milímetros.

Todas as armas estavam com a numeração raspada, meio utilizado para evitar descobrir sua origem e proprietários, sendo que uma delas é origem chinesa. Também serão levados para a perícia, as munições para descobrir onde foram fabricadas.

A mulher, as armas e munições, foram levados para a delegacia, onde foi realizado o flagrante pelo porte de arma restrita. As investigações estão em andamento e se acredita que seriam entregues a membro de grupos criminosos para possíveis confrontos e roubos pela fronteira.

Nesta operação, em menos de 48 horas, foram cinco armas ilegais retiradas das ruas pela Polícia Militar do Acre na fronteira.

