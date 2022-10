Operação Horus é deflagrada em Epitaciolandia e causa prejuízo ao crime

OPERAÇÃO HÓRUS/PROGRAMA GUARDIÕES DAS FRONTEIRAS – ACRE

GEFRON/POLÍCIA CIVIL DE EPITACIOLANDIA/NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA SEJUPS ALTO ACRE/SEJUSP/SEOPI/MJSP

Fato: Recuperação de Veículo Roubado

Data: 25/10/2022

Horário: 10h20min

Local: Margens do Igarapé Bahia, José Hassem, Epitaciolândia, Acre.

Coordenadas: (-11•01’49”S 68•45’11”W)

SUSPEITO(Não foi conduzido):

A. M. B, 21 anos.

HISTÓRICO:

Em cumprimento à Operação Hórus, Programa GUARDIÕES DAS FRONTEIRAS, uma ação integrada entre as equipes do GEFRON e Polícia Civil de Epitaciolândia, receberam informações do Núcleo de Inteligência Sejusp Alto Acre de que um indivíduo estaria ocultando uma motocicleta roubada nas margens do Igarapé Bahia.

Após o recebimento das informações as equipes diligenciaram ao local com a chegada da polícia, o suspeito empreendeu fuga tomando rumo ignorado, iniciou-se buscas nas proximidades e foi avistado 01 (uma) Motocicleta Honda CG 160 FAN, cor vermelha, de placa OXP1937, neste momento as equipes fizeram a consulta do veículo e constataram que de acordo com a notícia crime registrado na Delegacia de polícia Civil de Epitaciolândia o referido veículo havia sido subtraído por desconhecidos na noite do dia 23/10/2022 nas proximidades do bar do Matheus no bairro Aeroporto. Diante dos fatos a equipe apresentou veículo recuperado na delegacia de polícia Civil de Epitaciolândia para a confecção de boletim de ocorrência relatando os fatos para que sejam adotadas as providências legais.

APREENSÃO:

-01 (uma) Motocicleta Honda CG 160 FAN, cor vermelha, de placa OXP1937.

PREJUÍZO AO CRIME:

• R$

RECURSOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA:

Foram mobilizados 02 policiais;

Foram utilizadas 01 viatura policial.

ANEXOS: bo78, fotos

