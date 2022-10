Bairro José Hassem e Fontenele de Castro é considerado “zona de risco de assaltos” por moradores de Epitaciolândia

Por Jonys David (Ceara)

A estrada Fontenele de Castro, localizada no bairro Fontenele de Castro em Epitaciolândia e o bairro vizinho, José Hassem, tem se tornado um tormento para pedestres e condutores de veículos que por ali circulam. reclamações vindo por partes de residentes do município alegam que assaltos a mão armada e furto de bens matérias tem se tornado algo comum neste período de Outubro.

O ultimo caso ainda não foi registrado na Delegacia de Policia Civil do Município, onde dois delinquentes não identificados em uma motocicleta pararam um jovem que estava passando pela rua Fontenele de Castro e iniciaram um assalto a mão armada levando assim o seu Celular que era o único objecto que tinha no momento.

Outro caso aconteceu neste ultimo Domingo 23, quando a Guarnição se dirigiu até o bairro José Hassem para fazer a averiguação de um suposto caso de Homicídio e teve seu veiculo alvejado por delinquentes que estavam no local. Após o prejuízo, uma ação conjunta entre o GEFRON, Policia Militar, Civil, BOPE e GIRO foram detectados e apreendido sete quilos de Drogas, uma Escopeta adaptada calibre 28 + munições, Smartphones e Isqueiros.

A três semanas atrás, um homem de 42 anos também foi vitima de tentativa de homicídio no bairro José Hassem, o caso ocorreu no dia 1º de Outubro, o cidadão conduzia uma motocicleta pela rua 25 de Dezembro quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em outra moto que sacou de um revólver calibre .22, e efetuou ao menos cinco disparos acertando todos pelo corpo.

Após o homem cair, não satisfeitos, um desceu da moto com uma arma branca (faca), e desferiu cinco golpes nas costas, ao ponto de quebrar. Com a certeza de terem assassinado a vítima, fugiram tomando rumo ignorado, mas, provavelmente para o lado boliviano.

Em 4 de Setembro, 2 meses atrás, um acadêmico de Medicina cujo nome é Igor Xavier de Araújo, de 29 anos, foi ferido com três golpes de faca após reagir um suposto assalto quando chegava na própria residência no bairro José Hassem de acordo com a informação de sua mulher.

A guarnição local instaurou uma operação que ocorrerá por dias, uma vez que foi registrado um homicídio na tarde deste domingo, dia 23, e os suspeitos estão sendo procurados pela fronteira e dá outras providencias.

desde então, os bairros destacados vivem momentos de tensão por assaltos e disputa de territórios por partes de organizações criminosas.

