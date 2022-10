Operação na BR 317 prende traficante com 7kg de maconha ‘skunk’ rumo a Capital do Acre

Por Alexandre Lima

Uma equipe do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, fizeram uma abordagem de rotina a um taxi lotação que se deslocava rumo a capital do Acre, Rio Branco, saindo da fronteira com a Bolívia, já no km 28 da BR 317.

Cerca de cinco passageiros estavam dentro do taxi lotação, que passaram pela vistoria de rotina, até os policiais chegarem nas bagagens. Foi quando perceberam que um, passou a demonstrar nervosismo além do normal ao pegar e assumir sua posse.

Ao ser indagado, disse que estaria levando como ‘encomenda’ para um conhecido e seria entregue ao chegar na Capital. Foi quando realizaram uma vistoria dentro da mochila, havia cerca de 7 ‘tijolos’ contendo o entorpecente ‘Skunk’, a maconha adulterada.

Identificado apenas pelas iniciais; A. A. A. da R., teria comentado apenas que recebeu a mochila de uma pessoa e que estava levando para ser entregue. O mesmo recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo algemado e levado para a delegacia geral de Polícia, onde confeccionado o Boletim de Ocorrência (B.O.).

Toda a operação envolveu também o Comando de Operações Especiais – COE, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Acre, que estão atuando no Estado para levar segurança ao cidadão de bem.

À reportagem do jornal oaltoacre.com, o sargento disse que estavam realizando abordagens desde as primeiras horas da madrugada. “Este foi mais um bom trabalho conjunto das Forças de Segurança do Estado, no combate aos ilícitos nas regiões de fronteira”, destacou.

