Operação Paititi apreende mais 23,5 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 317

Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gefron, Polícia Federal apreenderam cerca de 23,5 mil maços de cigarros contrabandeados num veículo de passeio na BR 317, por volta das 5h30 desta sexta-feira, dia 14.

Durante a abordagem no km 18 sentido Epitaciolândia/Rio Branco, o motorista tentou se evadir com o veículo com o contrabando, mas, foi interceptado pelas autoridades policiais pouco tempo depois.

Dentro, havia várias caixas com cigarros contrabandeados tinham como destino o município de Rio Branco. A carga seria proveniente da Bolívia e se junta a mais uma operação envolvendo as forças de segurança, obtendo bons resultados.

O condutor do veículo foi detido juntamente com a carga, e será apresentado às autoridades competentes, podendo responder pelo crime de contrabando e sonegação fiscal.

Toda a carga será incinerada brevemente e será dado o perdimento no veículo utilizado na prática do crime.

A apreensão ocorreu no âmbito da operação PAITITI, operação binacional da Aduana do Brasil e a Aduana do Peru.

