Deputado eleito, Tadeu Hassem revela que sua irmã, Fernanda, prefeita de Brasileia, pode disputar uma prefeitura vizinha em 2024

Por Evandro Cordeiro

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), uma das melhores prefeitas da atual safra e consolidada como uma das maiores lideranças do Alto Acre, ao eleger o irmão, Tadeu, deputado estadual, pelo Republicanos, poderá ser uma novidade nas eleições de 2024 na região. Fernanda pode disputar a prefeitura de Epitaciolândia, município separado de Brasileia pelo rio Acre, cujo atual prefeito é o delegado de polícia Sérgio Lopes, do PSDB. Antes que alguém conteste essa possibilidade, vale lembrar que já foram feitas consultas as leis eleitorais e ela pode entrar na disputa, sim, desde que renuncie à prefeitura de Brasileia seis meses antes. Mais: os irmãos Hassem têm pesquisas com resultados muito interessantes. Fernanda não iria para uma aventura. Os epitalondenses adoram a forma como ela administra o município vizinho. O irmão, recém-eleito deputado estadual, confirma a coluna que este é um dos projetos do grupo, que tem, também, outros planos até mais audaciosos. “Tudo isso tem um objetivo: fazer com que nosso Alto Acre seja mais respeitado no mapa político do Acre, tendo mais peso no governo. Vale lembrar que somos de uma região que cresce vertiginosamente. São duas cidades vizinhas de uma outra de outro país, Cobija, Bolívia. Isso não é qualquer coisa”, estima o novo parlamentar, que levará esse tom para a Assembleia Legislativa do Acre a partir de fevereiro de 2023. Não é bom subestimar, afinal o sucesso do grupo político da Fernanda sempre teve sob comando da eminência parda dela, exatamente o irmão, Licurgo Tadeu de Souza Hassem.

Retorno pra agradecer

Como o deputado estadual Nicolau Júnior (PP), o deputado federal eleito, Ulisses Araújo (UB), está viajando município a município agradecendo seus grupos pela votação. Hoje está em Acrelândia. Ulisses tem projetos audaciosos pela frente. Amanhã tem entrevista com ele no AcreNews.

O PSB na Aleac

Eleito deputado estadual, o ex-presidente do Sintesac, Adailton Cruz, do PSB, não deverá fazer, na Aleac, a oposição que fez ao prefeito Tião Bocalom (PP), enquanto vereador. O PSB não vai entrar nessa, inteligentemente, depois da vitória acachapante do governador Gladson Cameli (PP) no primeiro turno. É suicídio, avalia a cúpula.

Michelle Melo

Outra vereadora cricri que se elegeu deputada estadual e que fazia dura oposição a Bocalom e que não deve agir da mesma forma na Aleac é a médica Michelle Melo, do PDT. O partido tem excelente relação com o Governo Gladson.

Machado vereador

Depois de perder em sua segunda tentativa de voltar a Aleac, o ex-deputado Eber Machado já trabalha para disputar a eleição para vereador em Rio Branco. Eber ajudou a eleger Michelle Melo vereadora em 2020, sob a promessa de ela disputar para federal em 2022. Ela veio estadual e ele, com votação baixa, amargou a derrota. Evangélico, garante: não ficou nenhum ressentimento por causa disso. “Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”, diz.

Cadê o Zico?

Quem deu uma discreta desaparecida depois da eleição foi o empresário Orleilson Cameli, o Zico, que disputou para federal pelo PDT. E ele deve se manter assim, com relativa distância do Governo do primo. As razões são óbvias.

Prejuízo pra Jesus

O PDT não elegeu deputado federal, deixando Jesus Sérgio sem mandato. Aliás, além de Jesus, o irmão, Tom, também perdeu, disputando para estadual. Eles vão iniciar um processo de reconstrução, a começar pela reeleição da prefeita de Tarauacá, Neia Sérgio, que é esposa de Jesus.

Novo momento

Tião Bocalom (PP) deve dar um start agora na sua caminhada, porque não deve mais favor ao grupo político que apoiou para o Governo. De popularidade ele já vem crescendo, resta fazer os acordos certos para o futuro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp