Operação policial apreende 46 quilos de cocaína na casa de taxista em Brasiléia

Uma operação realizada na tarde onde contou com Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Civil, Militar e apoio da PRF e PF, conseguiram apreender 46,2kg de cloridrato de cocaína em uma casa de propriedade de um taxista, no bairro Alberto Castro, na cidade de Brasiléia.

Segundo foi informado pelo delegado Rêmulo Diniz, a operação foi autorizada pelo Judiciário que emitiu um mandado de busca e apreensão no local. Quando as equipes chegaram no local, o proprietário, identificado pelas iniciais M. O. da S., de 28 anos, não se encontrava, mas, foi encontrado na BR 317, sentido capital, sendo detido e apresentado na delegacia de Brasiléia.

Delegado do Gefron, Rêmulo Diniz, juntamente com o delegado Érick Maciel.

As investigações vinham acontecendo a meses e o taxista já vinha sendo monitorado. Diante das provas apresentadas ao judiciário, foi possível obter a autorização para realizar o cerco na casa.

A propriedade tinha cães que faziam a guarda e após serem guardados, conseguiram entrar na casa que não levantava suspeitas, por estar sendo construída. No interior, foram localizadas atrás da porta, vários ‘tijolos’ da droga que possivelmente seriam levadas para a Capital em breve.

Toda a droga foi levada para a delegacia, onde fizeram o ‘narcoteste’, onde identificaram que seria cocaína pura e que poderia render muito mais, após receber outros produtos.

Duas mulheres, sendo uma a companheira do taxista, e um rapaz, também foram conduzidos à delegacia, mas, nada podem estar ligados com o caso, podendo ser liberados logos após serem ouvidos pelas autoridades.

O delegado Érick Maciel estará recebendo o caso tão logo seja confeccionado o Boletim de Ocorrência (B.O.), que o encaminhará ao Judiciário para os procedimentos de praxe.

