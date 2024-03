Operação volta para casa – Prefeito Sérgio Lopes reúne equipe e traça plano de realojamento das famílias desalojadas pela Cheia do Rio Acre

O Prefeito Sérgio Lopes reuniu sua equipe de secretários nesta quarta-feira, 28, na Sala de Situação na Secretaria de Meio Ambiente para alinhamento das estratégias de retorno das famílias para suas casas. O objetivo é alinhar as ações pós enchente como limpeza, apoio nas mudanças das famílias, kits de limpeza, água potável e kits de alimentação.

Segundo o prefeito, tão logo o nível das águas baixe o suficiente para que os trabalhos possam ser realizados, uma força tarefa será montada dia e noite para garantir que todos os desalojados possam retornar para suas moradias com segurança.

“Estamos prontos para iniciar a operação, sabemos que tem muito trabalho pela frente, porém, estamos aqui para garantir que todos voltem para suas casas com segurança, são mais de 400 famílias que estão em nossos abrigos ou foram para casa de familiares ou amigos, vamos com a mesma garra ajudá-los a voltar para casa. ” Destacou o prefeito.

Segundo informações da Semcias (Secretaria de Cidadania e assistência Social), até agora já são mais de 400 famílias desalojas que aguardam as aguas baixarem para retornar para suas casas, enquanto o nível do rio não baixa os esforços estão sendo feitos no sentido de garantir que todos tenham o mínimo para atravessar esse momento, foi formado um verdadeiro batalhão de servidores e voluntários para fazer e distribuir alimentação e materiais de higiene, limpeza e produtos de primeira necessidades para todos.

