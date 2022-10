Estudantes lamentam fechamento de única biblioteca pública que estava funcionando em Rio Branco: ‘Me sinto injustiçado’

Por G1 Acre

A capital acriana está sem bibliotecas públicas abertas a menos de um mês do Enem. Mesmo com o governo informando o fechamento do local por meio de nota no site oficial na segunda-feira (17), muitos disseram que não sabiam.

Muitos estudantes que foram até a Biblioteca Estadual Adonay Barbosa, que fica no Centro de Rio Branco, se depararam com as portas fechadas nessa terça-feira (18). Mesmo com o governo informando o fechamento do local por meio de nota no site oficial na segunda-feira (17), muitos disseram que não sabiam.

A Fundação Elias Mansour (FEM) informou que o local deve ficar fechado devido a problemas de ordem técnica, mas não detalhou quais são os problemas especificamente. O local é ponto de encontro de estudantes, amantes da leitura e muito utilizado para pesquisas e o único nesse formato que ainda estava aberto, já que a Biblioteca da Floresta está fechada desde 2019. Ou seja, a capital acreana está sem bibliotecas públicas abertas a menos de um mês do Enem.

Na terça, Igor Caleb Cordeiro, que vai ao local todos os dias foi pego de surpresa. “Não deixaram nenhuma informação falando que estava fechada, porque semana passada eu tava conseguindo entrar tranquilo. Me sinto injustiçado, porque poderia estar lá dentro, lendo um livro e me divertindo”, disse.

A Camile Souza, que vai fazer o Enem nos dias 13 e 20 deste ano, diz que os prejuízos são grandes para quem depende da biblioteca. Na reta final de preparação, ela se sente prejudicada, já que a biblioteca era onde ela conseguia boa parte dos materiais para estudar.

“Não avisaram nada e isso afeta não só a mim, mas outros estudantes que às vezes precisam vir ler um livro que não tem em casa ou porque não tem acesso à internet”, reclama.

Além de auxiliar na alfabetização, a biblioteca, inaugurada em 1979, funciona como espaço para construção de conhecimento, disponibilizando os recursos necessários para a pesquisa e o descobrimento de novas ideias, realidades, culturas e perspectivas.

Mesmo assim, as duas bibliotecas públicas da capital acreana estão fechadas e sem previsão para reabertura.

“Só tinha essa biblioteca, tem gente que não tem como comprar um livro caríssimo ou simplesmente mora em uma zona rural e não tem acesso a internet”, desabafa.

A biblioteca foi inaugurada em 1979 e, em 2008, precisou passar por uma reforma. Em dezembro de 2108 a antiga equipe do governo informou que o espaço ia ser fechado para ser modernizado, adaptado e ampliado e com acessibilidade. A obra tinha prazo para durar quatro meses e estava avaliada em R$ 740 mil.

Um mês depois do anúncio da reforma, a biblioteca continuava fechada e não havia uma data prevista para iniciar a reforma. O espaço chegou a ficar dez meses fechado e foi reinaugurado no dia 15 de outubro de 2019.

A biblioteca ficou mais de um ano fechada devido à pandemia de Covid-19 e foi reaberta no dia 8 de setembro de 2021.

Uma nota, assinada chefe da Divisão de Livro Leitura e Literatura da FEM e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Acre, Cláudia Valéria Martins Jorge, informa oficialmente o fechamento do espaço.

