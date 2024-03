Para elas: Prefeitura realiza 84ª Edição do Programa Saúde na Comunidade dedicada as mulheres de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Saúde realizou nesta sexta-feira, 8, dia da mulher a 84ª Edição do Programa Saúde da Comunidade especial da mulher na escola Bela Flor.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher (08 de Março), a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde, realizou um mutirão de Saúde da Mulher com a 84ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, as ações foram voltadas a saúde preventiva das mulheres epitaciolandense.

A edição do programa contou com serviços específicos para o público feminino foram realizados atendimentos e procedimentos relacionados a saúde e bem-estar da Mulher, com atividades que envolveram atendimento médico, procedimento odontológico, procedimento de enfermagem, atendimento psicólogo, vacina de rotina, vacina de COVID, dispensação de medicamentos, teste rápido ISTs, teste rápido COVID, PCCU, cortes de cabelo, eletrocardiograma, ultrassonografia, atendimentos especializados ortopedista, cardiologista, ginecologista, endocrinologia e colposcopia com 1.368 procedimentos.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve no local acompanhando os serviços, ouvindo as pessoas que buscaram atendimento e parabenizando as mulheres pelo seu dia.

Estamos realizando a 84ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, dessa vez uma edição especial voltada para a saúde das mulheres, estou aqui junto com a Secretária de Assistência Social Eliade Maria, que estará desenvolvendo toda uma programação nas próximas duas semanas com atividades alusivas ao dia da mulher. Quero aproveitar hoje dia 8 de março e felicitar a todas as mulheres pelo seu dia, pela conquista que hoje o dia internacional da mulher comemora-se, um dia de luta, um dia de conquista, um dia de muitas vitórias, e nós desejamos a todas as mulheres muitas felicidades. ” Pontuou o prefeito.

O programa “Saúde na Comunidade” se consolida como uma marca da gestão, levando qualidade de vida para todos os moradores, sendo ele da zona urbana ou rural, sob a determinação do prefeito Sérgio Lopes, a secretaria municipal de saúde percorre todas as comunidades levando ações para melhorar a vida de todos.

