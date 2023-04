Prefeitura de Assis Brasil promove oficina sobre o Autismo e inclusão escolar

FONTE: oaltoacre.com

Quando se fala sobre a inclusão da criança com autismo na escola de ensino regular, deve-se pensar não apenas no aluno, mas em toda equipe escolar que as vezes não está preparada para receber os alunos com autismo.

Esse assunto tão importante, ganhou neste mês abril mais destaque por ser o “Mês de conscientização do Autismo”.

Para trabalhar esse tema a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Assis Brasil formada por Assistente Social, psicóloga, e a coordenação de educação especial realizaram encontros de nivelamento durante os dias 27 e 28, nas escolas municipais, Edilza Maria Batista, Maria Ferreira e Vicente Bessa.

Objetivo foi trabalhar a conscientização de todos os alunos com atividades lúdicas concentrando os coleguinhas sobre a diversidade e respeitar as diferenças um do outro.

A psicóloga Kethully Serpa destacou a importância de falar sobre o Autismo.

“Já fizemos atividades com os pais no início de abril falando sobre o Autismo, e agora fomos para as escolas conversar com os adolescente e crianças, falar da diversidade dos colegas e o respeito que devemos ter um com os outros e o acolhimento respeitando as diferenças” disse.

