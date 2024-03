Polícia Civil prende homem investigado por ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher

Ascom/ PCAC

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), realizou a “Operação Vozes Silenciadas”, culminando na detenção de F. N. D. S. L., de 34 anos, sob acusação de extorsão virtual. A ação decorreu de investigações relacionadas a um caso de extorsão digital ocorrido no fim de fevereiro deste ano.

Os mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar, bem como a apreensão do veículo usado na prática do crime, foram expedidos em desfavor do investigado. A ação policial foi uma resposta rápida das investigações da DCORE, que identificou o investigado como o principal autor de um crime de extorsão digital ocorrido em 28 de fevereiro.

A vítima denunciou que o investigado exigia uma quantia significativa para não expor suas fotos íntimas nas redes sociais, persistindo nas chantagens até mesmo no Dia Internacional da Mulher. Após a denúncia, o suspeito exigiu mais R$ 2,5 mil da vítima, momento em que os investigadores identificaram sua residência e veículo utilizado no crime.

O Delegado responsável pelo caso representou pela prisão do investigado, busca e apreensão domiciliar, bem como a apreensão do veículo usado na prática do crime. O Ministério Público do Acre (MPAC) corroborou as evidências coletadas no inquérito policial, ratificando os pedidos da Autoridade Policial, os quais foram prontamente deferidos pelo juiz da vara de plantão da Comarca de Rio Branco.

Após ser retirado de circulação, o investigado foi interrogado pela autoridade policial e, em seguida, entregue à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos de praxe e audiência de custódia na Vara de Plantão do Poder Judiciário do Estado do Acre.

